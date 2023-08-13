إقبال غير مسبوق.. «كابيتانو مصر» يعلن مواعيد الاختبارات في القاهرة الكبرى

أعلنت إدارة برنامج كابيتانو مصر، إجراء الاختبارات في محافظة القاهرة، في الفترة من الثلاثاء 15 أغسطس حتى الإثنين 21 من الشهر ذاته.

وذكرت إدارة البرنامج، أنه نظرا للإقبال غير المسبوق في اختبارات محافظة القاهرة، وحضور أعداد كبيرة من غير المسجلين على الموقع الإلكتروني من مختلف محافظات الجمهورية، وحرصا على سلامة الجميع ومنح الفرصة لكل المتقدمين بكل نزاهة وحيادية، تقرر إجراء اختبارات برنامج كابيتانو مصر في محافظة القاهرة الكبرى على النحو التالي:

- الثلاثاء 15 أغسطس للمتقدمين من مواليد يناير، فبراير، مارس 2009 في نادي الشمس بالقاهرة، ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- الأربعاء 16 أغسطس، للمتقدمين من مواليد أبريل، مايو، يونيو 2009 في نادي الشمس بالقاهرة، ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- الخميس 17 أغسطس، للمتقدمين من مواليد يوليو، أغسطس، سبتمبر 2009 في نادي الشمس بالقاهرة، ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- السبت 19 أغسطس للمتقدمين من مواليد أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2009 في نادي الشمس بالقاهرة، ومركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

- الاثنين 21 أغسطس، في ستاد بنها الرياضي للمتقدمين من محافظة القليوبية.

- تجرى الاختبارات من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات غير لمواليد 2009 فقط.

- لن يسمح بدخول ملعب الاختبارات إلا بصورة شهادة الميلاد.

- يسمح لكل متقدم للاختبارات باصطحاب فرد واحد فقط من أسرته منعا للتزاحم.