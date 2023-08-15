انطلاق اختبارات برنامج كابيتانو مصر اليوم.. اعرف مواعيد كل فئة

بدأت اليوم الثلاثاء اختبارات برنامج كابيتانو مصر، والتي تستمر حتى الأربعاء 23 أغسطس الجاري، بمحافظة القاهرة لمواليد عام 2009.

وحددت وزارة الشباب والرياضة مواعيد وأماكن الاختبارات لمواليد 2009 حسب شهور الميلاد، وهي: يناير وفبراير ومارس 2009 بمركز شباب الجزيرة.

الاختبارات تستمر حتى السادسة مساء

وبدأت الاختبارات منذ الثامنة صباح اليوم وتستمر حتى السادسة مساء، واشترطت الوزارة الحضور بشهادة الميلاد، مؤكدة أنه لن يسمح للمتقدمين للاختبارات باصطحاب سوى فرد واحد فقط من أسرته، ولن يسمح بدخول ملعب الاختبارات سوى لمواليد 2009 فقط، وذلك وفقا لما أوضحته الوزارة صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتستعرض «الوطن» ضمن سلسة الخدمات التي تقدمها للقراء مواعيد اختبارات برنامج كابيتانو مصر بالتفاصيل لمواليد 2009 وأماكن انعقاد الاختبارات كالتالي:

مواعيد وأماكن الاختبارات

- الثلاثاء 15 أغسطس: مواليد شهور يناير وفبراير ومارس في مركز شباب الجزيرة.

- الأربعاء 16 أغسطس: مواليد شهور إبريل ومايو ويونيو في مركز شباب الجزيرة.

- الخميس 17 أغسطس: مواليد شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر في مركز شباب الجزيرة.

- السبت 19 أغسطس: مواليد شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في مركز شباب الجزيرة.

- الأحد 20 أغسطس: مواليد شهور يناير وفبراير ومارس في مركز شباب التجمع الأول.

- الاثنين 21 أغسطس: مواليد شهور أبريل ومايو ويونيو في مركز شباب التجمع الأول.

- الثلاثاء 22 أغسطس: مواليد شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر في مركز شباب التجمع الأول.

الأربعاء 23 أغسطس: مواليد شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في مركز شباب التجمع الأول.

ويستهدف برنامج كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكل محافظات الجمهورية، لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.