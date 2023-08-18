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محمد محسن: سعيد بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
01:35 ص | الجمعة 18 أغسطس 2023
الفنان محمد محسن

الفنان محمد محسن

رحب الفنان محمد محسن بجمهور حفله، المقام بمدينة العلمين العلمين الجديدة مبديا سعادته بمشاركته في مهرجان العلمين الجديدة.

قال محمد محسن: «أنا سعيد جدا لوجودي معاكم النهاردة في مهرجان العلمين اللي بيتنظم لأول مرة وسعيد جدا اني متواجد مع المايسترو أحمد عويضة وكل الفرقة».

أغنيات محمد محسن

أضاف الفنان محمد محسن أنه سوف يقدم اليوم كل الأغاني التي طلبها جمهوره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

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