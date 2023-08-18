«فايزر» تزف بشرى عن متحور كورونا الجديد: لقاحنا قادر على تحييد «إيريس»

تسارعت الأنباء حول العالم، منذ ظهور «إيريس» المتحور الجديد من فيروس كورونا، الذي يحمل اسم «إي جي 5»، وما أعقبه من تساؤلات حول خطر الفيروس، وهل تلجأ الدول إلى الإغلاق مرة أخرى؟

ويمتلك «إيريس»المتحور الجديد من فيروس كورونا، طفرات تجعله أكثر قدرة على الانتشار ونقل العدوى أو أكثر حدة من حيث الأعراض المصاحبة للإصابة.

«الصحة العالمية»: «إيريس» المتحور الجديد من كورونا مثير للاهتمام

وكانت منظمة «الصة العالمية»، صنفت في وقت سابق، «إيريس» المتحور الجديد من فيروس كورونا، بالمثيرا للاهتمام، وقالت إنه يجب مراقبته عن كثب وبقدر أكبر من التركيز عن غيره.

من جانبها، زفت شركة «فايزر» الأمريكية لصناعة الأدوية، بشرى سارة، وقالت إن لقاحها الذي قامت بتطوير وإدخال تعديلات عليه ضد كورونا، أظهر قدرة على تحييد «إيريس»المتحور الجديد من فيروس كورونا خلال دراسة أجريت على الفئران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ظهور «إيريس» في الولايات المتحدة والصين

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى اكتشاف حالات إصابة بـ«إيريس»المتحور الجديد من فيروس كورونا، في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا ودول أخرى

وقامت شركة «فايزر» الأمريكية المتعددة الجنسيات، التي تتخذ مدينة نيويورك الأمريكيَة مقرا رئيسيا، جنبا إلى جنب مع شركة«بيونتيك» الألمانية وشركتي «موديرنا» و«نوفافاكس» الأمريكيتين، بتطوير نسخ من لقاحاتهم تستهدف المتحور الفرعي «إكس بي بي 1.5»