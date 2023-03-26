مصر تستقبل مليوني جرعة من لقاح «فايزر المعدل»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات وصلت تباعًا على مدار الأسبوع الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الشحنات مقدمة من 8 دول صديقة هي «فرنسا، والسويد، وكرواتيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسلوفاكيا، والتشيك، ولاتيڤا»عبر آلية كوفاكس، وبالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «جافي».

وأشار «عبدالغفار» إلى أنّ لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أنّ اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظًا على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.

مليونا جرعة من لقاح «فايزر المعدل»

وتابع «عبدالغفار» أنّ الشحنات سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مؤكدا أنّ لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بمحافظات الجمهورية، إضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية، مناشدة جميع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.