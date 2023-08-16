رصد متحور كورونا الجديد في الكويت دون تحديد عدد الإصابات

في ظل التطورات الصحية العالمية وتغيرات الفيروسات، تظل دول العالم تواجه تحديات جديدة تتعلق بالأمور الصحية والوقاية، ومن بين الدول التي تأخذ مبادرات استباقية لمواجهة تهديدات الأمراض المعدية تبرز الكويت بجهودها الرامية إلى الحفاظ على سلامة مواطنيها ومقيميها.

رصد متحور إي جي 5

أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الثلاثاء، رصدها لمتحور إي جي 5 (EG 5)، أو متحور كورونا الجديد، وقد نبهت إلى أن هذا المتحور ينتشر بسرعة كبيرة على الرغم من تأكيدها على استقرار الحالة الصحية في البلاد، وأفادت وزارة الصحة الكويتية في بيان صادر عنها، بأن ظهور متحورات من هذا النوع يعتبر أمراً متوقعاً وغير مربك، حيث إن التحورات تمثل جزءاً أساسياً من تطور الفيروسات، وشددت على ضرورة تجنب مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض أو علامات للعدوى التنفسية، مع استكمال التطعيمات الموسمية المتعلقة بالأمراض التنفسية المعدية، وذلك بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية.

اتخاذ إجراءات الوقاية

ولم يذكر البيان عدد الإصابات بالمتحور الجديد، إلا أنه أكد ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من قبل العاملين في مجال الرعاية الصحية وزوار المؤسسات العلاجية، وأوضح البيان أن متحور اي جي 5 يعتبر فرعاً من متحور أوميكرون لفيروس كورونا، الذي تم رصده حالياً في حوالي 50 دولة حول العالم، وأكد البيان عدم وجود دليل، أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات السابقة التي تم اكتشافها، إلا أنه لوحظ انتشاره بسرعة في بعض المناطق حول العالم.