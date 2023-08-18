أبو يستعد لحفله الغنائي بمكتبة الإسكندرية

يستعد المطرب أبو لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية ضمن حفلات المهرجان الصيفي الدولي بالمسرح المكشوف بسعر تذكره 200جنية فقط.

أبو يروج لحفله في الإسكندرية

وروج أبو لحفله الغنائي بمكتبه الإسكندرية منذ قليل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور بنشر البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «جايلك يا إسكندرية ! حفلتي الأولي في مكتبة الإسكندرية يوم 27 اغسطس الساعة 8:30بليل ضمن المهرجان الصيفي الدولي. مبسووط اوي اني هشوفكم هناك».

أغنية «فارق ع الكل» لأبو

وطرح منذ أيام المطرب أبو أحداث أغانيه التي تحمل اسم «فارق ع الكل» من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى، رامي سمير، ومن إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر