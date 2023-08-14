المطرب «أبو» يطرح أغنية «فارق ع الكل» ضمن ألبومه الجديد.. «فيديو»

طرح النجم أبو، على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «فارق ع الكل»، وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهي أيضا ثالث أغنية من الألبوم، الذي قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية «فارق ع الكل» من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى، رامي سمير، ومن إنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر، حيث تحمل الأغنية معاني كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل.

أغاني ألبوم «أبو»

يذكر أن «أبو» سبق وطرح أغنية بعنوان «إلى حد ما»، ضمن ألبومه الأخير، وهي من كلمات أحمد حلمي، وألحان محمد عتباني، وتوزيع موسيقى رامي سمير، وأغنية «هوليلا» من كلمات أبو ومحمد شافعي، وألحان طارق نديم، وتوزيع موسيقي هادز.

كلمات أغنية «فارق ع الكل»

وتقول كلمات أغنية «فارق ع الكل»:

فارق ع الكل

لا ولا زيك حد شاف .. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف .. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك .. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني و بتسحبني ليك .. و عليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل و متنجم .. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني .. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها .. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني .. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه .. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه .. و الورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول .. عندك كاريزما و ليك قبول

زي العسل و انا مهما اقول .. ده لساني صعب اسكته