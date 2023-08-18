إسقاط طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية «موسكو»

أشارت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إلى سماع دوي انفجار قرب مركز مدينة موسكو، فيما أعلن عمدة العاصمة، سيرجي سوبيانين أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى موسكو.

وأضاف سوبيانين، عبر «تليجرام»، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت المسيرة في وسط المدينة، مشيرا إلى سقوط شظايا المسيرة في «منطقة إكسبوسنتر»، دون وقوع أي ضرر كبير بالمبنى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، شكك عضو مجلس «النواب» الأمريكي، الجمهوري أندرو هاريس، في صوابية قرار الإدارة برئاسة جو بايدن، مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، من دون إشراف مناسب لهذا التوجه، وأقر النائب الأمريكي، بفشل هجوم «كييف» المضاد الذريع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نائب جمهوري: زيلينسكي كان سيخسر بشكل مؤسف لولا الدعم الأمريكي

وقال هاريس، إن فولوديمير زيلينسكي كان سيخسر بشكل مؤسف لولا الدعم الأمريكي، مضيفا خلال اجتماع مع مؤيديه، الثلاثاء الماضي، لتقييم الوضع في أوكرانيا، إن بمساعدة «واشنطن» لم ينتصر الرئيس الأوكراني.

واعترف النائب الجمهوري، بإمكانية إساءة استخدام الأموال التي يتم تخصيصها لأكرانيا، مشير، إلى وجود عجز في الميزانية الأمريكية، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

وأشار هاريس، إلى أن الوضع الآن في طريق مسدود، معربا عن اعتقاده أن الوقت قد حان من أجل دعوة واقعية لإجراء محادثات سلام.