 الدفاعات الروسية تحبط هجوما لطائرتين أوكرانيتين بدون طيار في موسكو

نجحت الدفاعات الروسية في إسقاط طائرتين بدون طيار في ضواحي موسكو، وفقًا لما ذكره رئيس البلدية سيرجي سوبيانين.

طائرتان بدون طيار حاولتا التحليق فوق موسكو

وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، كانت هناك محاولة طيران فوق المدينة بواسطة طائرتين بدون طيار وكلاهما تم إسقاطهما من خلال الدفاعات الجوية الروسية.

وقال «سوبيانين»: «أسقطت إحدى الطائرتين المسيرة قرب دوموديدوفو بينما أسقطت الأخرى قرب طريق مينسك السريع، وأضاف سوبيانين أنه لا توجد معلومات عن وقوع إصابات، وأن هناك فريق استجابة يعمل في مكان الحادث»، جدير بالذكر أن منطقة دوموديدوفو بها مطار دولي.

اتهامات جديدة لمجموعة فاجنر

من جهة أخرى، قال مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، وهو هيئة رسمية، أن بناء معسكر آخر لاستضافة مقاتلي مجموعة فاجنر قد بدأ في قاعدة زيابروفكا الجوية في بيلاروسيا، وقال المركز على موقعه على الإنترنت: "على الحدود مع أوكرانيا ، في قرية زيابروفكا في جمهورية بيلاروسيا ، يتم بناء معسكر جديد لمجموعة فاجنر".