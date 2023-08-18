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«النقل»: إنشاء أرصفة جديدة بطول 65 كيلومترا لتعزيز تجارة الترانزيت

كتب:

كريم روماني
08:29 ص | الجمعة 18 أغسطس 2023
جانب من تطوير الموانىء - صورة أرشيفية

جانب من تطوير الموانىء - صورة أرشيفية

كشفت وزارة النقل في تقرير لها، تفاصيل مهمة بشأن تعزيز تجارة الترانزيت في مصر، موضحة أنه تم التخطيط لإنشاء 65 كيلومتر أرصفة جديدة بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 متر، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر.

إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومتر

وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد على 15 كيلومترا، بجانب تعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة، وخلق ساحات تخزين داخل الموانئ ما يشجع تجارة الترانزيت، لافته إلى افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بأطوال أرصفة 2.5 كم، والتي استطاعت خلال فترة وجيزة استقبال أكبر السفن في العالم.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة هبة الجزار، رئيسة قسم إدارة اللوجيستيات بالأكاديمية البحرية، أن تجارة الترانزيت مهمة في مصر لتأثيرها الباشر والقوي على الاقتصاد المصري، مشددة على أن التكامل اللوجستي أحد العوامل الرئيسية لتحسين أداء الموانئ.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص 

وأضافت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، أن تطوير شبكات النقل المتكاملة التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية الأخرى، أمر في غاية الأهمية، موضحة أنه يمكن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات نقل فعالة وسريعة.

وشددت رئيسة قسم إدارة اللوجيستات، على ضرورة أن تكون النهوض بالموانئ مرتبطًا بالتنمية المستدامة، ويمكن التركيز على تبني مبادئ الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في تصميم وإدارة الموانئ، وتطوير مبادرات للحد من التأثير البيئي للعمليات المينائية وتحسين كفاءة استخدام الموارد وتطوير الطاقة المتجددة. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.