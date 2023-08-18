ضبط مخالفات بناء في عقارات بحي المنتزه أول بالإسكندرية

أصدر اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، تعليمات مشددة بالتعامل بكل قوة مع أي مخالفة بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، من أهمها وقف الأعمال المخالفة، وإزالتها لحماية المواطنين من أعمال التكسير أو الهدم أو البناء دون تراخيص.

التصدي لمخالفات البناء

وقال رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه فور رصد أعمال بناء وتكسير مخالف في عدة عقارات بنطاق الحي، تم التصدي لها فورا، حيث توجهت مدير إدارة الأزمات والكوارث ورئيس وحدة الإزالة الفورية وبتواجد الكول الأمني لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو البلاغات الواردة لوقف الأعمال المخالفة فورا وسرعة إزالتها والتحفظ على أي معدات أو أو مواد بناء، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، حيث تم رصد المخالفات في 4 عقارات.

ضبط 4 مخالفات في عقارات بالحي

وأشار رئيس حي المنتزه أول أن الحملة نجحت في التالي:

- إيقاف أعمال تشوين بالدور السابع بالعقار الكائن خلف الأكاديمية البحرية، وتم التحفظ على ماتور ونش، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفة.

- إيقاف أعمال تكسير بالدور الخامس والسادس بالعقار الكائن في 65 شارع البكباشي العيسوي، وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة.

- إيقاف أعمال تكسير بالدور السادس عشر بالعقار الكائن خلف المعهد الأزهري من شارع إسكندر إبراهيم، وتم التحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة، وإلزام صاحب الشقة بإعادة الشيء لأصله.

- إيقاف أعمال بناء بالدور الرابع بالعقار الكائن 561 طريق الجيش، وسيتم إزالتها بالتنسيق مع مهندس المنطقه ووحدة الإزالة.