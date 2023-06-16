حصاد التنمية المحلية في أسبوع.. إزالة مخالفات البناء وحل 110 آلاف شكوى

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، تقريرا عن حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 10حتى15 يونيو الجاري، حيث يرصد أبرز تلك الأنشطة والتي جاءت كالتالي:

السبت 10 يونيو

تلقت مبادرة صوتك مسموع 651.7 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 112,8 ألف شكوى، تم حل أكثر من 110 آلاف شكوى، والعمل على متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكل المحافظات وهو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وزير التنمية المحلية يناقش مع نظيره الماليزى سبل دعم التعاون بين الوزارتين خاصة برامج تدريب كوادر التنمية المحلية وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجربة الماليزية في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض ملفات العمل الأخرى التي تهم المواطنين.

الأحد11 يونيو

شارك وزير التنمية المحلية، في مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية بحضور عدد من المسئولين والمحافظين والمتخصصين والمسئولين في قطاعي السياحة والصحة.

الإثنين 12 يونيو

المرحلة الثانية من الموجة الـ21 تمكنت من إزالة تعديات على قرابة 4 آلاف مبنى وإزالة 1400 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة، علاوة على متابعة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كيتشنر، وإنشاء 5 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة في محافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ.

كما تتابع وزارة التنمية المحلية من خلال اجتماع مجلس الوزراء مستجدات مشروع تطوير منطقة القاهرة الإسلامية، خاصة الجزء الذي يشمل المنطقة الواقعة بين مسجدي السيدة نفيسة والسيدة عائشة وتطوير شارع صلاح سالم، وتسيير الحركة المرورية.

الثلاثاء 13 يونيو

زار وزير التنمية المحلية محافظة القاهرة لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم، وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ.

الأربعاء 14 يونيو

دعم وزارة التنمية المحلية لصناعة السجاد اليدوي بمختلف المحافظات وتقديم كل الدعم اللازم من الوزارة لتوطين وتطوير تلك الصناعة بمحافظات الجمهورية وتأهيل الكوادر الشبابية والنسائية والمرأة المعيلة.

الخميس 15 يونيو

إعلان حصاد عمل صندوق التنمية الحلية خلال العام المالي الحالي 2023/2022 حيث تمكن الصندوق من تمويل 1955 مشروع صغير بتكلفة 33.6 مليون جنيه

كما أعلن وزير التنمية المحلية ختام فعاليات الأسبوع الـ42 والأخير من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، ليعلن انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام.

وحضر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة «تحيا مصر»، متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادي الملوك.