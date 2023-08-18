استقرار أسعار الدواجن في الأسواق اليوم على انخفاض منذ الأسبوع الماضي

حافظت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، بالأسواق والمحلات، على استقرارها، منذ بداية الأسبوع الماضي، بعدما تراجعت عدة مرات، خلال الفترة الماضية بحسب البورصة العامة للدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن، اليوم الجمعة 18-8-2023، في الأسواق والمحلات، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- سجل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 59 جنيهًا للكيلو، وتباع بالمحلات بـ65 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 112 جنيهًا في المزرعة، وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 120 جنيهًا.

- تراوح سعر الدجاج «الساسو» داخل المزرعة ما بين 102 و103 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر من 107 إلى 109 جنيهات.

- وصل سعر الدجاج الأمهات إلى 57 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر من 62 لـ36 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

- سعر كيلو الدجاج البانية يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا.

- سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.