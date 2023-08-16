تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات 6 جنيهات

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق والمحلات بنحو 6 جنيهات، بعد أن شهدت الفترة الماضية وبالأخص خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري استقرارًا ملحوظًا، ويرجع سبب تراجع الأسعار إلى الإفراجات الجمركية المستمرة عن الأعلاف بحسب البورصة العامة للدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وأوضحت البورصة أنّ أسعار الدواجن اليوم في الأسواق والمحلات تتراوح بين 58 و60 جنيهًا بالنسبة للدجاج الأبيض داخل المزرعة، وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 68 و 70 جنيهًا فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي في الأسواق المصرية 95 جنيها والتنفيذ الفعلي 120 جنيهًا.

كما يتراوح سعر الدجاج الساسو اليوم بين 94 و95 جنيهًا، وتباع داخل محلات الطيور الحية ما بين 100 و101 جنيه، بينما يبلغ سعر الدجاج الأمهات 50 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 55 جنيها.

سعر البانية والشيش طاووق

وعن سعر كيلو البانية اليوم في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.