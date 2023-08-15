حافظت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق والمحلات على ثباتها التي عليه منذ بداية الأسبوع الجاري وذلك بعد أن تراجعت الأسعار عدة مرات خلال الفترة الماضية بحسب البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- يسجل سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 58 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 68 جنيهًا.

- فيما يبلغ سعر كيلو الدجاج البلدي 95 جنيهًا أرض مزرعة وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 120 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر الدجاج الساسو داخل المزرعة ما بين 94 و95 جنيهًا وتصل للمستهلك ما بين 100 و101 جنيه.

- وصل سعر الدجاج الأمهات اليوم الثلاثاء إلى 50 جنيهًا في المزرعة والتنفيذ الفعلي يبلغ 55 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن

- وعن سعر كيلو الدجاج البانية اليوم الثلاثاء في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.