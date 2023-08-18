رئيس حي مصر القديمة: بدء إزالة العقار المائل اليوم بعد إخلاء سكانه

قال اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، إن العقار المائل الكائن في 6 حارة المنفي من الكورنيش بنطاق مصر القديمة، صادر له قرار إزالة ومبني منذ فترة طويلة دون ترخيص، ومكون من دور أرضي و10 أدوار، ويضم حوالي 22 شقة، مشيرا إلى بدء عملية إزالته اليوم تدريجيا، إذ تم إخلاء وتسكين الأسر في مدينة «معا»، حيث تم نقل وتسكين 15 أسرة وجار استكمال الباقين.

سلامة العقارات

وأضاف رئيس حي مصر القديمة، لـ«الوطن» أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق تعليمات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، ومتابعة المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، للحفاظ على سلامة العقارات المجاورة والانتهاء من إجراءات تنفيذ قرارات الإخلاء للسكان القاطنين في العقار المائل، حفاظا على سلامة السكان والعقارات المجاورة، والتأكيد على سرعة الانتهاء من إجراءات الإخلاء ونقل متعلقات المواطنين والبدء في أعمال الإزالة على الفور.

إخلاء الأسر

كانت غرفة عمليات محافظة القاهرة، تلقت بلاغا بتعرض أحد العقارات بنطاق حي مصر القديمة لميل، مما أدى إلى تحرك الأجهزة على الفور، وعلى رأسها حي مصر القديمة، برئاسة اللواء أيمن السعيد، وتم اتخاذ ما يلزم بشأن إخلاء الأسر ونقلهم واتباع الإجراءات الفورية في تلك الحالات.