نائب محافظ القاهرة: إعادة تخطيط مداخل ومخارج «شق الثعبان»

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبي، استمرار أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، والتي تشمل رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، وعمل مدخل يليق بالمنطقة، وإعادة تخطيط مداخل ومخارج المنطقة لتسهيل حركة سير السيارات، وتطوير وطلاء واجهات المصانع وتركيب يفط جديدة والبدء في تركيب قاعدة خرسانية تمهيدا لتركيب أعمدة الإنارة.

منطقة صناعية

وطالبت نائب المحافظ باستمرار تنفيذ خطة تطوير شق الثعبان لتكون منطقة صناعية على طراز عالمي بها كل الخدمات؛ للارتقاء بصناعة الرخام والجرانيت، وفق توجيهات القيادة السياسية، والعمل على تقنين وضع الورش والمصانع ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة والبنية التحتية والمرافق.