النيابة الإدارية تعاين عقار الإسكندرية المنهار

أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية، التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار أمس الثلاثاء.

وقامت المستشارة منى صلاح عفيفي، القائم بعمل مدير النيابة، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم المستشار شادي السعيد رئيس النيابة، والمستشار محمد هنيدي وكيل أول النيابة، والمستشار علي السجاعي – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط، وأحد مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام الحي.

تفاصيل العقار

وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وآخر علوي، وأنه ظهر أمس حدث انهيار كامل لسقف إحدى الغرف الداخلية بالدور الأرضي والذي أدى بدوره لانهيار العقار؛ ما أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتين.

وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، إذ قرر المستشار محمد هنيدي وكيل أول النيابة، الآتي:

أولًا: تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله.

ثانيًا: استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية، وجار استكمال التحقيقات.