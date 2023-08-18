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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023 في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:15 ص | الجمعة 18 أغسطس 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 18-8-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل اليوم، في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك، وفقاً لآخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.

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