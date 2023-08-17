استقرار سعر صرف الريال السعودي في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الخميس

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17-8- 2023، استقرارًا ملحوًظ أمام الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم، ووصل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصرى، سعر 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، و 8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع ببنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.