كل ما تود معرفته عن المشروع القومي لإحياء البتلو.. 241 مركز تجميع ألبان

توسعت مصر في المشروع القومي للبتلو، الذي يدعم زيادة عدد رؤوس الأبقار الصالحة للاستهلاك مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي؛ لما لذلك من مردود عالٍ على توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

المشروع القومي لإحياء البتلو

المشروع القومي لإحياء البتلو، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة لدعم صغار المربين والمنتجين وتحفيزهم؛ لتوسيع نشاطهم بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية ويحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجاتها بأسعار معقولة، إضافة إلى الحفاظ على المواليد الإناث؛ لتكون نواة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

في التقرير التالي، ترصد «الوطن» تفاصيل مهمة عن المشروع القومي لإحياء البتلو، بداية من جهود تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، والحوافز التشجيعية لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو، وإنجازات قياسية للمشروع ورفع كفاءة مراكز الألبان، وخطوات الحصول على قرض المشروع القومي للبتلو بفائدة 5% متناقصة.

جهود تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان

- 241 مركزاً لتجميع الألبان تم إنشاؤها وتطويرها على مستوى الجمهورية

- 41 منفذاً في المجمعات الزراعية بالقرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة

- توفير قروض ميسرة للمزارعين

- تدبير الآلات والمعدات من وزارة الإنتاج الهربي

- دعم جودة وسلامة الألبان

- تشجيع صغار المربين على التوسع في تربية ماشية اللبن وتيسير سبل التسويق.

الحوافز التشجيعية لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو

- تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع

- تقديم الدعم الفني المجاني وتكثيف المتابعات الميدانية للمستفيدين

- توفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية

- دراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على تذليلها

- تعويض المزارعين في حالة نفوق الماشية

- تنفيذ برنامج لتحسين السلالات بهدف زيادة الإنتاجية

- تحسين مستوى الدخول لصغار المربين

- استيراد عِجلات عِشار عالية الإنتاجية

- استخدام التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات المحلية

- تهجين السلالات المستوردة بالمحلية لزيادة إنتاجية الأبقار المحلية

- زيادة معدل تكوين اللحم لعجول التسمين من خلال الهجين

إنجازات قياسية للمشروع القومي للبتلو ورفع كفاءة مراكز الألبان

- 8 مليارات جنيه تم ضخها في المشروع القومي للبتلو

- 392 قافلة بيطرية علاجية للحيوانات خلال 2023

- 265 ألف رأس حيوان تم علاجها بالمجان ضمن المشروع

- 5% سعر الفائدة على تمويلات المشروع للمستفيدين

- 308 قرى استفادت من الخدمات العلاجية البيطرية

خطوات الحصول على قرض المشروع القومي للبتلو بفائدة 5% متناقصة

- توفير مرزعة مرخصة إذا كانت أكثر من 20 رأساً

- التأمين على الحيوانات بصندوق التأمين على الماشية

- تقديم طلب للحصول على القرض وإرفاق المستندات المطلوبة

- التقديم بطلب إلى قطاع الإنتاج الحيواني بالمركز أو مديرية الزراعة بالمحافظة أو التوجه لأقرب فرع للبنك الزراعي

- يتم ترقيم الماشية وتسجيلها

- توفير مكان ملائم لتربية المواشي إذا كانت أقل من 20 رأساً

- يستعلم البنك عن المتقدم والتأكد من توفير مكان للماشية ثم إخطار المتقدم بحالة الطلب.

مجالات التمويل

- تمويل شراء وتغذية البتلو المحلي أو المستورد.

الفئات المستهدفة

- مربو الثروة الحيوانية

- الجمعيات والشركات العاملة في الإنتاج الحيواني

حد التمويل:

- تمويل بحد أقصى 400 ألف جنيه للفرد

- 2 مليون جنيه للجمعيات والشركات

- تمويل الشراء بحد أقصى 10000 جنيه للرأس الواحدة

- تمويل التغذية بحد أقصى 5000 جنيه للرأس الواحدة

أجل التمويل:

- يسدد القرض مرة واحدة بعد عام واحد للمحلي

- بحد أقصى ستة أشهر قرض قصير الأجل للمستورد.

المميزات

- تمويل شراء بنسبة 75% من ثمن الرأس الواحدة بحد أقصى 10 آلاف جنيه

- فائدة بسيطة سنوية متناقصة

- وثيقة تأمين على الماشية

- تمويل التغذية والأعلاف والأمصال بحد أقصى 5 آلاف جنيه للرأس الواحدة

- بدون مصاريف إدارية

- سداد القرض في نهاية الدورة

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وللضمان سارية

- إيصال مرافق حديث

- سند الملكية / الإيار لمقر المشروع

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات