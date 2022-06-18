أرقام في المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان «إنفوجراف»

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع «أرقام في الزراعة»، استعرض خلاله أهم الأرقام للمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأشار العدد إلى أن إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان التي حصرت على مستوى الجمهورية، منذ إطلاق المشروع بلغت 826 مركزا لتجميع الألبان، والمستهدف تطويرها وتحديثها، وفقًا للمواصفات القياسية بهدف توفير كوب لبن صحي وآمن للمواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان التي تم الانتهاء بالفعل من تطويرها وتحديثها حتى الآن نحو 218 مركزا لتجميع الألبان، وإنشاء 34 مركزا مطورا وحديثا لتجميع الألبان.

كما اعتمد مبلغ 388 مليون جنيه، حتى الآن لصالح المربيين والمزارعين لتمويل تطوير مراكز تجميع الألبان، كما تم ادارج المشروع ضمن مبادرة البنك المركزي، لمنح قروض بفائدة 5% سنوية لتمويل المربيين لتطوير مراكز تجميع الألبان.

كما رصد مبلغ 113 مليون جنيه لتجهيز 19 مركز تجميع ألبان بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.