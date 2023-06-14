السيسي يسأل محافظ البحيرة عن مراكز تجميع الألبان: لازم الأسعار تكون اقتصادية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع الخدمات الزراعية بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، إذ قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، خلال حديثه مع رئيس الجمهورية، إنَّ الأسعار في قرية الأبعادية تصل إلى 50 جنيهاً للمتر، لافتًا إلى أنَ هذه القرية هي أكبر قرية أجرت تصالحاً وتقنيناً على مستوى الجمهورية.

وتابع محافظ البحيرة: «الأسعار هنا أقل محافظة على مستوى الجمهورية، كما أن القرية رقم واحد بالنسبة لرؤوس المواشي والدواجن، ويقام 30 مشروعاً في الشهر ويحصلوا بنسبة 2% على الأراضي الزراعية سواء حظائر أو مشروعات تعبئة وتغليف يصدرون من خلالها الخضروات للخارج».

ووجه الرئيس السيسي سؤالًا للمحافظ حول مشروعات مراكز تجميع الألبان في القرية، ليرد عليه المحافظ: «على مستوى المحافظة يوجد شركات تعمل»، وقاطعه الرئيس السيسي قائلًا: «لا احنا قولنا نشوف مع القرى نعمل مراكز لتجميع الألبان علشان ده بيساعد بأن حاجتهم ممتلفش، ويكون فيه سعر اقتصادي مناسب لهم، غير لما يكون على نحو فردي».

وأوضح محافظ البحيرة أنَّ المركز الزراعية من المفترض أن يضاف لها مركز للألبان مثلما حدث في المنيا، ونصيب محافظة البحيرة 6 مراكز.