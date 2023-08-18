أرخص أنواع السلع الغذائية اليوم الجمعة.. ومنافذ بيعها في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، قائمة بأسعار السلع الغذائية التي تندرج تحت أرخص وأقل الأسعار في المنافذ اليوم الجمعة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي، أسعار الخضروات وأقل الأسعار في المنافذ اليوم من السلع الغذائية، على هذا النحو:

أقل الأسعار فى المنافذ اليوم الجمعة

كيلو الطماطم أقل سعر 10.67 جنيه في منافذ التابعة للقوات المسلحة.

سعر كيلو البطاطس أقل سعر 11.5 جنيه في المنافذ التابعة للقوات المسلحة.

سعر كيلو الليمون البلدي أقل سعر 15 جنيهًا في المنافذ التابعة لوزارة الداخلية (أمان).

سعر كيلو البامية أقل سعر31.67 جنيه في المنافذ التابعة للقوات المسلحة.

أسعار الأصناف الاستراتيجية في سوق العبور

سعر الجملة لكيلو طماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

سعر الجملة لكيلو بطاطس من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الجملة لكيلو بصل من 9 جنيهات إلى 17 جنيهًا.

سعر الجملة لكيلو جزر بدون عروش من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الجملة لكيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

سعر الجملة لكيلو باذنجان رومي من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

سعر الجملة لكيلو فلفل رومي بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الجملة لكيلو فلفل حامب بلدي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

سعر الجملة لكيلو خيار بلدي من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.