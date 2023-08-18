رئيس جامعة سوهاج يتفقد مزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر

تفقد الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مزرعة كلية الزراعة بحي الكوثر، بهدف متابعة سير الأعمال بها، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور خلف همام عميد الكلية، الدكتور محمد حسين مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية والمشرف العلمي لمزرعة الفاكهة، الدكتور محمد يوسف العارف رئيس قسم الإنتاج الحيواني، الدكتور أحمد النحاس المشرف العلمي لمزرعة الأغنام، الدكتور زينهم شيخون والدكتور أحمد عبد الكريم بقسم إنتاج الدواجن وعدد من العاملين بالمزرعة.

تنمية الثروة الحيوانية والزراعية

وأوضح «النعماني» أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بتفعيل دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بوجه عام في خدمة المجتمع والبيئة المُحيطة، تحرص جامعة سوهاج على الاستفادة من إمكانيات كلية الزراعة العلمية والبشرية، وما تقوم به من دور فاعل وهام في تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وتعظيم الاستفادة من كافة المساحات الشاغرة بها، لافتاً إلى أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة، وذلك في إطار سعيها لخدمة مسيرة التنمية الوطنية المستدامة، والعمل على إطلاق مشروعات بحثية تطبيقية تخدم القضايا التنموية للمجتمع، ومواكبة المعايير الدولية للبحث العلمي وتوجيه وربط تخصصاته باحتياجات سوق العمل محلياََ وخارجياً، من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع وحل مشاكل الصناعة والزراعة.

تقديم الدعم لتعظيم الإنتاج

وأكد رئيس الجامعة سوهاج مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم والتطوير اللازم لتعظيم الدور الإنتاجي والبحثي لمزارع الجامعة، والتي تُعد أحد المجالات المميزة والمضيئة بالجامعة، وذلك بما تملكه من مساحات أراضي شاسعة تقدم محاصيل مختلفة من الخضر والفاكهة والقمح والبرسيم، إلى جانب الإنتاج الحيواني، مشيدا بالدور الهام الذي يقوم به كافة العاملين بمزارع الكلية وبجهودهم المضنية لزيادة الإنتاجية وتسويقها بسعر مخفض وجودة عالية لرفع العبء عن كاهل المواطن السوهاجي.

مزرعة الأغنام البحثية

وأشار الدكتور عبدالناصر يس إلى أن رئيس الجامعة تفقد خلال جولته مزرعة الأغنام البحثية والتي يتم فيها تربية سلالة الأغنام السوهاجي بإجمالي عدد 207 رؤوس، بينها 10 كباش للتلقيح وعدد 100 نعجة أمهات، علاوة على 56 رأس أغنام نامية يتراوح أعمارها من 6 شهور إلى عام، بجانب 41 ذكور تسمين بغرض إنتاج اللحوم الضأن، و30 رأس من الماعز المحلي، مؤكدًا أن جميع المنتجات مغذاة على أعلاف نباتية 100% ويتم الكشف يوميًا على اللحوم بيطريا لضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تفقد رئيس الجامعة أيضا مزرعة الفاكهة بحي الكوثر والتي تبلغ مساحتها حوالي 45 فدانا، حيث تنتج العديد من محاصيل الفاكهة مثل البرتقال، اليوسفي، الليمون وأيضاً أصناف التين البرشومي والتين الشوكي، كما يوجد بالمزرعة الأصناف الأجنبية مثل روجا وكريستالينا، بالإضافة إلى السلالة البلدي (الشامية)، كما يوجد العديد من أصناف العنب والرمان وبعض أصناف التوت المستخدمة في تغذية دودة القز لإنتاج الحرير، إلى جانب العديد من أصناف الزيتون والكازميرو وجميع هذه الأصناف منتجة، ويتم تخصيص جزء منها لتدريب الطلاب وجزء لإجراء الأبحاث العلمية، وأكد أهمية زيادة الإنتاجية وتوسيع رقعة المساحات المنزرعة مستقبلاً.

كما شملت الجولة مزرعة الأرانب التابعة لقسم إنتاج الدواجن التي تحتوي على عدد 60 أما من سلالتي أرانب الإسكندرية وألفي لاين، ويوفران اللحوم والأرانب للمجتمع السوهاجي، مضيفاً أنه يوجد بالمزرعة عدد 55 زوج حمام فرنساوي لاحم لإنتاج الزغاليل والسلالات لأبحاث طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب مزرعة سمان تابعة لقسم إنتاج الدواجن بها 600 زوج سمان حي ومذبوح، حيث يتم توفير هذه المنتجات للعاملين داخل منافذ البيع بمقر الجامعة القديم.