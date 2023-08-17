جامعة سوهاج تشارك في برنامج إعداد القادة لمكافحة الإدمان

شاركت جامعة سوهاج، في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان «الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد المصرية»، الذي أقيم تحت شعار «قوتنا في شبابنا» بمعهد إعداد القادة بحلوان.

أهمية التوعية بالبرامج الخاصة لمكافحة وعلاج الإدمان

وأكد الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، حرص إدارة جامعة سوهاج على مشاركة طلابها في كافة الفعاليات والأنشطة والبرامج التدريبية، التي تهدف إلى استثمار عقول الشباب وتأهيلهم وتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية، مؤكداً أهمية التوعية بالبرامج الخاصة لمواجهة وعلاج الإدمان والمخدرات، بهدف بناء جيل متعلم يدرك تأثيرات الإدمان ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية مكافحة وعلاج الإدمان بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية والمساهمة في بناء المجتمع.

التدريب يهدف إلى تهيئة كوادر مؤهلة لتحمل المسؤولية

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب، أنّ البرنامج التدريبي يهدف إلى تهيئة كوادر مؤهلة لتحمل المسؤولية، وتنمية قيادات شبابية قادرة على نقل رسائل مجتمعية وتفعيل الجهود التطوعية للشباب كقادة في مختلف مناطق مصر.

وأضاف صبري إبراهيم، مدير رعاية الشباب المركزية، أنّ البرنامج التدريبي تضمن عددا من المحاضرات التوعوية، ومنها محاضرة عن تصنيفات المواد المخدرة ومدى خطورتها، الأمن القرمي المصري ومحاربة الشائعات، البرامج العلاجية وكيفية مواجهة الإدمان والتعاطي، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والفقرات الثقافية والرياضية والفنية.