عاجل.. الأهلي يقترب من ضم المهاجم الجديد.. «نجم الدوري البلجيكي»

تواصل إدارة النادي الأهلي رحلة البحث عن مهاجم، لاستكمال صفقات الموسم الجديد، خاصة في ظل خطة الإدارة لحصد كل البطولات في الموسم الجديد، بعد أن حقق الفريق 5 ألقاب في الموسم الماضي.

وتتصدر صفقة المهاجم دائرة الاهتمامات داخل النادي الأهلي، بعد تعثر المفاوضات أكثر من مرة مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم فريق جيونبوك الكوري الجنوبي؛ لتمسك إدارة النادي الكوري باللاعب ورفض رحيله.

ورُشح أكثر من مهاجم، خلال الفترة الماضية على إدارة التعاقد بالنادي، من بينهم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم فريق بيشكتاش التركي، ولاندري دياماتا، مهاجم نادي إسبانيول الإسباني، وزينهو جانو من غينيا بيساو، ويلعب لفريق زولته فاريجيم البلجيكي.

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