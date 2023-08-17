عاجل.. صفقة الأهلي الجديدة تصل القاهرة خلال ساعات

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن صفقة المارد الأحمر الجديدة، المغربي رضا سليم، يصل القاهرة اليوم الخميس، تمهيدًا لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد انضمامه رسميًا للقلعة الحمراء.

رضا سليم ينهي إجراءات الإقامة قبل بدء فترة الإعداد

وقال المصدر، إن مدير الكرة خالد بيبو، طلب من اللاعب الحضور مبكرًا قبل فترة الإعداد، للتعود على الأجواء في مصر، وإنهاء إقامته بالقاهرة، قبل بدء فترة الإعداد التي تنطلق في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

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