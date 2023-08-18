عاجل.. أول تعليق من مؤمن زكريا على منصبه الجديد في الأهلي

علق مؤمن زكريا على تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي بقرار من مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد عقد جلسة معه أمس داخل مقر المارد الأحمر بالجزيرة.

الشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (صدق الله العظيم) الحمد لله والشكر لله العودة لبيتي في دور جديد مساعد لكابتن وليد سليمان مدير قطاع الناشئين نسأل الله التوفيق ودعواتكم اقدر أقدم اللي يليق بإسم نادينا العظيم.

وليد سليمان يهنئ مؤمن زكريا على منصبه الجديد

وشهد اجتماع النادي الأهلي مع مؤمن زكريا حضور وليد سليمان رئيس القطاع والذي حرص على تقديم التهنئة لزميله السابق بالفريق والحديث معه عن التحديات المقبلة وخطة عمل قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء.