حكيم يشعل أجواء مدينة العلمين بحفل غنائي مكتمل العدد ..صور

أحيا الفنان حكيم حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، أمس، سيطرت عليه أجواء المرح التي يتمكن من خلقها في حفلاته الغنائية، والذي نجح من خلالها في خلق حالة مميزة بمدينة العلمين مع الحضور الجماهيري الكبير.

حكيم بحفل غنائي ناجح بمهرجان العلمين

فاختار الفنان حكيم أن يبدأ حفله الغنائي بأغنيتة الشهيرة السلامو عليكم والتى جعلت الجمهور يستقبله بحماس كبير وتفاعلو مع الأغنية التى بمجرد أن انتهت حرص على أن يعبر عن سعادته الكبيرة بمشاركتة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فقال «السلام عليكم.. منورين الدنيا كلها، وأتمنى تكونوا مبسوطين معانا ونقول العالم علمين العالم كله بيتكلم عن مهرجان العلمين.. صباحكو زي الفل».

وبعدها واصل الفنان حكيم تقديم عدد أخر من أغانيه المميزة كان من بينها حلاوة روح وأه ياقلبي واللى بينى وبينك والسلام عليكم والحق عليه وقاسي وولا واحد ولا مية وعدد آخر من الأغاني التى يحبها جمهوره.

وخلال الحفل حرص الفنان حكيم على تقديم تي شيرت خاص لجمهوره كتب عليه «هاشتاج العالم علمين»، والتاريخ الخاص بحفله الغنائي 17 أغسطس.