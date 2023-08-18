حكيم يشدو بحلاوة روح واللي بيني وبينك.. ويهدي جمهوره تيشيرت «العالم علمين»

واصل الفنان تقديم وصلته الغنائية في حفل مهرجان العلمين الجديدة بتقديم مجموعة من أهم وأشهر اغنياته الجديدة والقديمة منها حلاوة روح واللي بيني وبينك وآه يا قلبي.

حكيم يهدي جمهوره تيشيرت العالم علمين

وأهدى حكيم جمهوره في الحفل تيشيرت عليه هاشتاج العالم علمين وتاريخ الحفلة 17 أغسطس.

وقال النجم حكيم خلال صعوده على مسرح مهرجان العلمين إنه يتمنى أن يقضي وقتا سعيدا مع جمهوره في مهرجان العلمين الجديدة الذي يشاهده العالم كله.

حكيم في مهرجان العلمين الجديدة

وبدأ النجم حكيم حفله بمهرجان العلمين بأغنية السلام عليكم وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي حرص على التواجد منذ ساعات.