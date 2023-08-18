حكيم يستكمل حفله بمهرجان العلمين بـ«كله يرقص»

استكمل الفنان حكيم حفله بمدينة العلمين الجديدة بأغنية كله يرقص وذلك ضمن فعاليات الأسبوع السادس من مهرجان العلمين الجديدة.

حكيم في مهرجان العلمين الجديدة

قال حكيم: «السلام عليكم.. منورين الدنيا كلها، وأتمنى تكونوا مبسوطين معانا ونقول العالم علمين».

وأضاف حكيم: «العالم كله بيتكلم عن مهرجان العلمين.. صباحكو زي الفل».

من المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلة نخبة من أهم واشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته، وعدد من أهم أغنيات ألبومه الجديد الكبير منها مدلعة وسيبه وحباينا

جدير بالذكر أن الأسبوع الخامس من المهرجان كان قد شهد إقامة عدد كبير من الحفلات الغنائية الهامة من بينها حفل موسيقي للموسيقار عمر خيرت بالإضافة لحفل كبير للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة وعرض أزياء عالمي للمصمم الشهير مايكل سينكو الذي حضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي وأحياه رامي عياش الذي دعم خلاله زوجته المصممة داليدا عياش المشاركة في الفاشن شو