وفاة المطرب أحمد الشوكي.. موعد ومكان صلاة الجنازة

وفاة المطرب أحمد الشوكي، خبر أثار حزن الكثير من محبيه ومتابعيه، إذ يعد واحدًا من أشهر نجوم الغناء الشعبي في فترة التسعينيات، وصاحب أغنية «أعملك ايه حيرتني»، ورغم نجاحه إلا أنه لم يستمر طويلًا وقرر الابتعاد عن الفن.

وفاة الفنان أحمد الشوكي

ويتم تشييع جنازة الفنان الشعبي، عقب صلاة الجمعة، ظهر اليوم في بني مزار بمحافظة المنيا، في حضور عائلته وأصدقائه وأبناء قريته، ولم يتم الكشف عن موعد ومكان استقبال العزاء، بعد معرفة الجمهور بنبأ وفاة الفنان أحمد الشوكي.

انطلاقة الفنان أحمد الشوكي بدأت في التسعينيات

وبدأ أحمد الشوكي، مشواره في مجال الفن في ثمانينيات القرن الماضي، وكانت انطلاقته الحقيقية مع ألبومه الغنائي الأول «أعملك ايه» في بداية التسعينيات، وكانت له تجارب قليلة في مجال التمثيل خصوصًا في الأعمال المسرحية.

الابتعاد عن الفن

وتوقف أحمد الشوكي، عدة سنوات عن الغناء وابتعد عن مجال الفن، وكان قد قرر مؤخرًا العودة مرة أخرى ولكن لم يمهله القدر تنفيذ ذلك.