مقدم برنامج مصر تغني: 80% من الفن الشعبي يعتمد على الارتجال

حلَّ الكاتب الصحفي ومقدم برنامج مصر تغني أحمد عطا الله، ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، على شاشة قناة cbc، ليحكي عن كواليس برنامجه الذي يجوب به ربوع مصر للتنقيب عن التراث الغنائي، موضحًا أنه يحب الأنواع المختلفة من الغناء الشعبي منذ الصغر، وكان لديه شغفًا خاصًا بالمساعدة في تعريف الناس بهذه الألوان الغنائية.

متعة الاستماع

وقال خلال برنامج معكم: «أنا بحب النوع ده من الموسيقى، وبسمعه من وأنا صغير، بسمع السيرة الهلالية والرنان وعارف الجماعة بتوع الكف وكل الحاجات الحلوة دي وبشوف فيها غناء ممتع على مستوى الألحان والكلمات، فكان عندي شغف شخصي إزاي المتعة اللي أنا حاسس بيها وأنا بسمعهم أوصلها للناس، وده كان المحرك ليا طول الوقت».

وبسؤاله عن تقديمه للبرنامج، وهل كان من المخطط إعداده وتقديمه للبرنامج بنفسه، أم كان مكتفيا بالإعداد فقط، أوضح أنه وفقاً للفكرة الأولى للبرنامج فلم يكن من المفترض أن يقوم هو بتقديمه، مش من أهدافي أبقى مشهور خالص، لكن وجودي على الشاشة جه بالصدفة، أنا شايف إن دوري الأهم خلف الكاميرا وبحب شغلانة الكتابة وهي اللي ادتني كل حاجة من وجهة نظري، ومقتنع بدوري ده ومعنديش أي أحلام في مناطق أخرى.

تراث الأمازيغ

وعن تراث الأمازيغ في مصر، أشار أحمد عطا الله إلى أن الأمازيغ في شمال أفريقيا وفي سيوة أيضاً منذ سنوات طويلة، قائلا: «هما أهل البلد في سيوة، واللغة الأمازيغية هي اللغة اللي بيتكلموا بيها، وعندهم آلاتهم الموسيقية، وغناهم ثري جدا، لكنه للأسف يتعرّض للتراجع والاندثار مؤخرا».

الارتجال

وأشار مقدم برنامج مصر تغني، إلى أنه رغم خبرته في مجال الغناء الشعبي، إلا أن الدهشة لم تفارقه في كل مكان توجه إليه للتصوير، قائلا: «كل مكان روحته أدهشني، مثلا في أسوان اكتشفت وجود غناء حادي الجمال، الفن الشعبي في مصر 80% منه يعتمد على الارتجال، مثلا فن زي فن الكف في أسوان بيجيني حد بيتحداني قدام الناس ويقولي كوبليه بيسموه الدور بلحن معين وقفلة معينة، وأنا المطلوب مني كفنان حالا أرد قدام الناس بنفس اللحن والقفلة وأغنيله أغنية كبيرة بنفس المضمون وهكذا».