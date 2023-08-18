إيقاف أعمال بناء مخالف في حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع التعديات على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد، من خلال تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين، وهو ما تبعه إيقاف بناء 3 أبنية مخالفة بالإسكندرية وتكثيف الحملات بالأحياء.

وشن حي العامرية أول برئاسة السيد موسى، حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف 3 حالات بناء مخالف بالنهضة، والتحفظ على كمية من الأسمنت وإزالة سور مخالف بقرية طيبة بالنهضة والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت وحديد التسليح، فضلا عن إزالة حوائط بقرية البيضا المهندسين، بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفة بعدد 8 متغيرات مكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات إزالة بحي المنتزه ثان

ونفذ حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة تمكنت من إزالة أسوار على مساحة 400 متر بعزبة نشأت، فضلا عن فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة البرنس والتحفظ على كمية من الأخشاب، بالإضافة إلى فك شدة خشبية بالعقار الكائن عزبة منشية الأوقاف والتحفظ على كمية من الأخشاب.

حملات شرق الإسكندرية

وواصل حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملاته لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكن من إزالة أعمال بناء بجزء 14 حوض 1 الجمالية منطقة أبيس عبارة عن بناء أسوار على قطعة أرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بحملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تم إيقاف أعمال هدم بالمحل الكائن 3 المدينة الفرنسية، وكذا إيقاف أعمال بناء غرفة داخل المحل الكائن 64 مكرر شارع مسجد سيدي بشر، وتم التحفظ على المواد المستخدمة في المخالفة، فضلا عن فك شدة خشبية بعزبة خطاب والتحفظ على كمية من حديد التسليح والأخشاب.

ونفذ حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملة مكبرة تمكنت من إيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بالدور الأول العقار الكائن 69 الباب الأخضر، والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفة، فضلا عن إزالة سور مخالف في عقار.

وشهد حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الأبيض بنجع كاتب، فضلا عن إزالة أسوار ومبنى من الطوب الأبيض بقريه عثمان بن عفان.