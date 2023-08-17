محافظ الإسكندرية: انتهاء أعمال مشروع رصف الطرق قبل بدء العام الدراسي

في جولة مفاجئة تابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، صباح اليوم، أعمال رصف وإعادة الشيء لأصله بشارع 14 مايو، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي الخاص بشبكة إدارة مياه الأمطار بمنطقة سموحه بنطاق حي شرق، وذلك بطول كيلو تقريبا.

الانتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي

وأكد محافظ الإسكندرية ضرورة الإسراع من جميع أعمال الرصف عقب الانتهاء من تنفيذ أي مرحلة من مراحل أعمال استراتيجية إدارة الامطار، وتأكيد الانتهاء الفوري من الأعمال قبل بدء العام الدراسي، وإعادة إحلال وتجديد جميع المرافق المتهالكة خلال العمل.

مشروعات للحد من آثار نوات الإسكندرية

وأوضح أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي تسهم بشكل مميز في الحد من الآثار الناجمة عن النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار وربطها بالدلتا الجديدة ضمن مشروع قومي ضخم بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بتواجد الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، والدكتور وليد عبد العظيم الاستشاري الهندسي للمشروع.