وزير البترول يفتتح محطة الطاقة الشمسية في ميناء الحمراء بالعلمين الجديدة

افتتح المهندس طارق الملا عددا من مشروعات التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بتسهيلات ميناء الحمراء، وتضم مشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 500 كيلووات، وتهدف المحطة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية المنتجة من الشبكة القومية بمعدل 1000 ميجاوات في ساعة، خلال السنة؛ لخفض استهلاك الطاقة المولدة من الوقود التقليدي وكذلك الانبعاثات الكربونية، ونفذت المحطة شركة جاس كول بتكلفة استثمارية 11 مليون جنيه.

افتتاح محطة مضخات شحن البترول الجديدة

كما افتتح الملا محطة مضخات شحن البترول الجديدة بميناء الحمراء لمضاعفة قدرة ومعدلات شحن الخام من تسهيلات الميناء إلى الناقلات لتصل إلى مليون برميل يوميا وتقليل المدة الزمنية للشحن، بعد إضافة 3 مضخات رفع بقدرة 355 كيلوات، و3 مضخات رئيسية بقدرة 1.1 ميجاوات.

تشغيل مستودع جديد لتخزين البترول

وأعطا الملا إشارة تشغيل المستودع الجديد لتخزين البترول الخام، وهو المستودع رقم 8 بالميناء بسعة 630 ألف برميل؛ ليصل بالسعة التخزينية الحالية للميناء إلى 2.8 ملايين برميل، وتم تنفيذ أعمال التصميمات للمشروعين من خلال شركة إنبي وأعمال الإنشاءات بواسطة شركة بتروجت.

وافتتح الوزير مشروع جديد لتطوير وتحديث منظومة الأمن و السلامة بتسهيلات ميناء الحمراء في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تهدف لتعظيم وسائل الامن والسلامة بمواقع العمل و مواجهة حالات الطوارئ ، حيث تم إنشاء منظومة مكافحة حريق برية متكاملة وتطوير منظومة المكافحة البحرية بالميناء بما يوفر كذلك متطلبات السلامة لتوسعات الميناء، علاوة على تحديث منظومة الإنذار والإطفاء بالكامل، ونفذ المشروع شركتا إنبي وبتروسيف.