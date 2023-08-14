«البترول» تبحث تنفيذ مشروع لإدارة المخلفات الزراعية والحيوانية في بورسعيد

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاً عبر «فيديو كونفرانس»، مع ممثلي شركة «إيني» الإيطالية، وعدد من مسؤولي وزارتي البترول والبيئة، وبحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، نيابة عن الوزير السيد القصير وزير الزراعة، حيث ناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من الشركة لدراسة تنفيذ مشروع مجتمعي جديد في محافظة بورسعيد، في إطار المساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز بالمحافظة.

وتابع الوزراء والمشاركون في بداية الاجتماع عرضاً من المهندس محمود ابو اليزيد مدير العلاقات الخارجية بشركة «إيني» الإيطالية، بشأن مقترح إقامة مشروع نظام لإدارة المخلفات الحيوانية والزراعية بصورة آمنة في منطقة القابوطى ببورسعيد، واستخدامها في توليد وقود الغاز الحيوى «البيوجاز» والأسمدة العضوية، وما ينتج عن هذا المشروع من مردود ايجابى للحفاظ على البيئة، وكذلك المنافع الاقتصادية لمنطقة المشروع.

مساهمات كبيرة لقطاع البترول في المجتمع

وأكد وزير البترول في بداية الاجتماع الاهتمام بالمساهمات المجتمعية لقطاع البترول والغاز في مناطق عمله، وتلبية أولويات المحافظات في المجالات ذات الصلة بالمواطن تأكيدا على المشاركة المجتمعية الفاعلة للقطاع.

وأضاف، أن مقترح المشروع المقدم من شركة «إيني» يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتوجهات الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات والإدارة الآمنة للمخلفات، مؤكداً على أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء في إقرار تنفيذ المشروع، والتأكد من كل جوانبه فنياً ومراجعة المدخلات والمخرجات الخاصة بتنفيذه مع الجهات ذات الخبرة، ممثلة في وزارتى البيئة والزراعة بالإضافة الى محافظة بورسعيد.

منظومة متطورة لإدارة 140 طن مخلفات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أهمية المشروع تتجسد في توفير منظومة متطورة للإدارة الامنة لنحو 140 طن مخلفات زراعية وحيوانية بمنطقة اقامته وأنه يعد امتداداً لتوجه وزارة البيئة في تعظيم مشروعات توليد البيوجاز من المخلفات، كما اكدت الوزيرة على أهمية تعاون فرق العمل بين الوزارات في اجراء المراجعات اللازمة لمدخلات ومخرجات المشروع.

ومن جانبه، وجه اللواء عادل الغضبان الشكر لوزارة البترول وشركة «إيني» الإيطالية على مبادراتها المتواصلة، لتقديم مساهمات مجتمعية من خلال مشروع حقل «ظهر» في مجالات تخدم أهالي المحافظة بشكل ملموس، مثل الرعاية الصحية والتعليم ومراكز تنمية الشباب، مؤكداً ان مشروعاتها نموذج يحتذى به في مجال التنمية المجتمعية.

وقال الدكتور علاء عزوز، إن وزارة الزراعة على اتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم الفني وإتاحة كافة الخبرات والامكانيات لتنفيذه في ظل أهميته ومردوده الإيجابى في مجال الحفاظ على الصحة والبيئة.

اجراء المراجعات اللازمة للمقترح

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على اجراء المراجعات اللازمة للمقترح المقدم من شركة «إيني» الإيطالية بشأن المشروع للتأكد من إمكانية تنفيذه وجدواه بما يحقق الهدف والمردود المرجو منه، كما تم تكليف فريق عمل من قطاع البترول والغاز بسرعة التعاون مع محافظة بورسعيد لدراسة جوانب المشروع ومقوماته.