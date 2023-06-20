«تنمية المشروعات» يدعو المواطنين للاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز

دعا باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص للاستفادة من آليات التمويل المرنة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، داعيا المواطنين للتوجه إلى مراكز تحويل السيارات لشركتي كارجاس وغازتك التابعتين لوزارة البترول والثروة المعدنية للاستفادة من مزايا المبادرة.

تشجيع المواطنين للاستفادة من المزايا والتيسيرات

وأشاد بالدعم المستمر الذي يقدمه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، لتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وتشجيع المواطنين للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي تقدمها كل من الوزارة والجهاز في هذا الإطار.

جاء ذلك على هامش توقيع عقدين بين وزارة البترول والثروة المعدنية وجهاز تنمية المشروعات بقيمة 200 مليون جنيه للتوسع في أعداد المستفيدين من المبادرة الرئاسية، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والاستمرار في تمويل المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والبيئي.

الحفاظ على فرص العمل

وأكد أن هذا المشروع يسهم في الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات الأجرة/ التاكسي) من خلال زيادة دخل الفئات المستهدفة بتحقيق وفر اقتصادي للسائقين يتخطى 55 %، كما يساعد المشروعات الصغيرة التي تستخدم السيارات في دورة أعمالها على تخفيض نفقات تشغيلها وتقليل اعتمادها على البنزين.

خفض الانبعاثات الملوثة للهواء

وأضاف أن استخدام الغاز الطبيعي يؤدي إلى خفض الانبعاثات الملوثة للهواء بشكل ملحوظ، مما يساعد في الحفاظ على البيئة، فضلا عن تقليل الفاتورة الاستيرادية للبنزين.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز وضع آلية مناسبة لسداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما لا يمثل عبئا ماديا على أصحاب السيارات بحيث يمكنهم سداد تكلفة التحويل من خلال أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات بحد أقصى، على أن تسدد بمحطات التموين التابعة للشركتين (كار جاس أو غازتك) أو من خلال منافذ فوري.

المستندات المطلوبة لتحويل السيارات

يذكر أن المستندات المطلوبة لتحويل السيارات تقتصر على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وإيصال مرافق لإثبات محل الإقامة، ويجرى الكشف على السيارة بمراكز شركتي كار جاس وغازتك للتأكد من أن قدرة المحرك لا تقل عن 70%، ولا تزيد عملية التحويل على أربع ساعات، ويمكن لأصحاب السيارات الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة الاتصال برقم 15844 الخاص بشركة كار جاس أو رقم 17155 الخاص بشركة غازتك لحجز موعد لإجراء عملية التحويل.