«الإفتاء» توضح 5 سنن كان يفعلها النبي يوم الجمعة.. اعرفها

يوم الجمعة من الأيام المميزة عند المسلمين وفي الأمة المحمدية، ويتبع المسلمون في هذا اليوم سنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عن يوم الجمعة في الحديث الشريف: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»، ونرصد في السطور التالية سنن النبي يوم الجمعة.

سنن النبي يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنّ التطيب ولبس أحسن الثياب والغسل يوم الجمعة، سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي سنة مؤكدة، وجاء في ذلك الحديث الشريف" قال صلي الله عليه وسلم: «الغسل يوم الجمعة واجب علي كل مختلم (متفق عليه)»، مضيفة أن الإمام ابن باز قال إن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة.

وقال بعض أهل العلم بالوجوب، فينبغي علي المحافظة علي هذا الغسل في يوم الجمعة، والأفضل أن يكون عند توجهه إلى الجمعة، لأن هذا أبلغ في النظافة، وأبلغ في قطع الروائح الكريهة، مع العناية بالطيب واللباس الحسن.

ومن سنن يوم الجمعة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، هي التبكير إلى حضور يوم الجمعة: ويكون هذا من طلوع يوم شمس يوم الجمعة إلى دخول الإمام، فيكون هناك على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، وقال النبي محمد في الحديث الشريف: «إذا كان يوم الجمعة، كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر» (أخرجة مسلم).

السير بالأقدام يوم الجمعة

ومن السنن المحببة يوم الجمعة عن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، فهي السير بالأقدام، وقال النتبي محمد في الحديث الشريف: «من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشي ولم يركب، ودنا من الأمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها».

وتعتبر قراءة سورة الكهف من سنن يوم الجمعة، لأن النبي محمد أوصانا بالحرص على قراءة سورة الكهف في كل يوم جمعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:«مَن قرأ سورة الكهف يوم الجمعه أضاء الله له من النور ما بين قدميه وعنان السماء».

الإكثار من الصلاة على النبي

ومن سنن يوم الجمعة المستحبة لكل مسلم هي الإكثار من الصلاة على النبي محمد يوم الجمعة وليلتها، لأن هذا له فضل عظيم قد يصل إلى البراءة من النار، وقال الإمام السخاوي والإمام السخاوي ذكر عن أبي عبد الرحمن المُقري، قال حضرت فلانًا -وذكر رجلًا من الصالحين- في ساعة النزع « ساعة الاحتضار»، فوجدنا رقعة تحت رأسه مكتوبًا فيها: «براءة لفلان من النار»، وعندما سألوا ماذا كان يفعل؟ فأجاب أهله: إذا ما كان يوم الجمعة صلى على النبي -صلى الله عليه وسلم- ألف مرة، لذا قال الإمام الشافعي: «يستحب الإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل يوم، ويزداد الاستحباب أكثر في يوم الجمعة وليلتها».