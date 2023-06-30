المركز العالمي للفتوى يوضح سنن يوم الجمعة.. احرص على فعلها

يوم الجمعة من أفضل وأحب الأيام إلى الله عز وجل وهو خير يوم طلعت فيه الشمس على حسب حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبحث الكثيرون عن سنن يوم الجمعة اقتداء بالنبي الكريم.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة سنن يوم الجمعة على حسب ما أوضح المركز العالمي للفتوى وجاءت كالتالي:

سنن يوم الجمعة

- الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة مشيًا على الأقدام

الدليل: قول النبي الكريم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا».

- ارتداء المسلم لأفضل الثياب

الدليل: قول الله عزوجل: (يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ).

أبرز سنن يوم الجمعة

- الذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرًا

الدليل: قول النبي الكريم: «إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ وقَفَتِ المَلَائِكَةُ علَى بَابِ المَسْجِدِ يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، ومَثَلُ المُهَجِّرِ كَمَثَلِ الذي يُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، ويَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ».

- ومن سنن يوم الجمعة أيضًا الاغتسال

الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أحَدُكُمُ الجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ».

- التطيب والتسوك

الدليل: قول النبي و«إن يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ» [متفق عليه].