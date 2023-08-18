تقديم مليون خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية ضمن حملة «100 يوم صحة»

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤشرات حملة «100 يوم صحة» للوقوف على عدد المستفيدين من الحملة بنطاق المحافظة، معبرا عن سعادته لتقديم الإسكندرية ما يتخطى مليون خدمة صحية مجانية لأهالي وضيوف المحافظة بعد مرور 53 يوما منذ بدء الحملة.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أعلنت أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال الـ53 يومًا الماضية بالمحافظة مليون و13 ألفا و903 مواطنين، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) ومبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

خدمات المبادرة الرئاسية في الإسكندرية

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 246 ألفا و196 مواطنا، واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون - الرئة - البروستاتا -عنق الرحم) 71 ألفا و332 مواطنا.

وبلغ إجمالي المترددين على القوافل العلاجية 50 ألفا 983 حالة، وإجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 85 ألفا و295 سيدة، وبلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 127 ألفا و967 مواطنا، بالإضافة إلى 42 ألفا و883 حالة، من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

وخلال الحملة تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 217 ألفا و114 طفلا، والمرور على عدد 2191 منشأة غذائية، وسحب 2792 عينة من الأغذية والمشروبات لتحليلها في معامل الوزارة.

فعاليات الحملة في الساحل الشمالي

كما شاركت الحملة في إقامة 9 فعاليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية 100 يوم صحة، وكذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة 100 مليون صحة.