من الإسكندرية إلى الساحل.. توعية أكثر من 12 ألف مواطن ضمن حملة 100 صحة

قالت الدكتورة مها حسيب، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، إنه جرى توعية 12 ألفاً و 503 شخص من خلال عقد الندوات التثقيفية واللقاءات الفردية والحشد للمبادرات الرئاسية، خلال الـ5 أيام الماضية ضمن الحملة القومية 100 يوم صحة، حيث التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية «الرئة- القولون- والبروستاتا- وعنق الرحم» على مستوى محافظة الإسكندرية.

أماكن التثقيف الصحي من الإسكندرية إلى الساحل الشمالي

وأضافت مدير إدارة التثقيف الصحي، في بيان اليوم، أن فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي انتشرت داخل المنشآت الصحية بالإضافة إلى الأماكن الخارجية التي شملت المساجد والكنائس والنوادي و مراكز الشباب و قصور الثقافة والمحلات التجارية والمصانع والشركات والهيئات والأحياء والإدارات التعليمية والمدارس ومحطات القطار وهيئة الميناء ودور المسنين والجمعيات الأهلية وغيرها من أماكن التجمعات داخل محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي.

أسبوع للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر

من جهتها أكدت الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي أنه جرى تخصيص أسبوع التوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالإسكندرية، أقيم بالتنسيق بين إدارة الطب العلاجي والطب الوقائي والتثقيف الصحي والعلاقات العامة بمديرية الشؤون الصحية وبالتعاون مع الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة وهيئة التأمين الصحي، ويشتمل على نشاط علمي واجتماعي ورياضي وإقامة ورش عمل للأطباء بالتخصصات المختلفة، بالإضافة إلى ندوة للفرق المشاركة بالمبادرة بجانب النشاط التوعوي والتثقيف الصحي.