«صحة الإسكندرية» تفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة «المفروزة»

افتتحت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية،قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة المفروزة شرق بمنطقة غرب الطبية، بحضور لدكتور مؤمن أسامة مدير الوحدة، في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة، ومتابعة تقديم وتكثيف جميع الخدمات الصحية في مختلف الأماكن بمحافظة الإسكندرية لافتتاح وادخال خدمات صحية جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نهاد حسن، مدير منطقة غرب الإسكندرية الطبية، والدكتور عمر بن الخطاب، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتورة هبة أمين، مدير ادارة الرقابة والمتابعة الداخلية، والدكتورة شريهان فؤاد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي.

خدمات قسم العلاج الطبيعي

وبحسب بيان صحة الإسكندرية، فإنّ قسم خدمات العلاج الطبيعي يساعد في حالات آلام وتيبس المفاصل، وآلام العمود الفقري، وحالات غضروف الظهر قبل وبعد العمليات الجراحية وحالات الشلل بأنواعه «رباعي - نصفي - وجهي» لخدمة أهالي المنطقة، وتأهيل الأطفال ذوي الهمم.

مساعدة أهالي غرب الإسكندرية

وأعرب المواطنين المترددين على الوحدة عن سعادتهم بتوفير خدمة العلاج الطبيعي بالوحدة، ما سيوفر عليهم عبئا كبيرًا من تحمل مشقة الذهاب لأماكن بعيدة للحصول على تلك الخدمات.

ومن جانبه قال الدكتور عمر بن الخطاب مدير إدارة العلاج الطبيعي، إنّ افتتاح قسم جديد للعلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال ذوي الهمم بوحدة طب أسرة المفروزة يأتي ضمن سلسلة من الافتتاحات لأقسام العلاج الطبيعي بمختلف المناطق الطبية؛ لتوفير الخدمات المميزة لجميع المترددين على الوحدات الصحية.