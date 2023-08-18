ضبط متهم حاول سرقة سيارة بكسر زجاجها الخلفي في التجمع الأول

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلاً سيارة ملاكي قيادته.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، واعترف بشروعه في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.