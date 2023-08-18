رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط متهم حاول سرقة سيارة بكسر زجاجها الخلفي في التجمع الأول

كتب:

محمد بركات
02:42 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
ضبط _ صورة أرشيفية

ضبط _ صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، تضمن قيام شخص بفتح شنطة سيارة ملاكي عن طريق كسر الزجاج الخلفي، حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وانصرافه مستقلاً سيارة ملاكي قيادته.

ضبط المتهم 

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، واعترف بشروعه في سرقة السيارة المشار إليها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط المتهمين بقتل عامل بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية

الداخلية تشن حملات أمنية على تجار المخدرات في المحافظات

«ماعت»: الصراعات الداخلية أصبحت خطرا لا يقل عن الإرهاب في أفريقيا

«الداخلية» تحرر 265 محضرا للمحلات المخالفة لقرار الغلق
بقلم محمد بركات