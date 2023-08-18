«الداخلية»: ضبط المتهمين بقتل عامل بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية من أحد المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة المركز - له معلومات جنائية) مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفى عقب وصوله.

مشاجرة بسبب خلافات سابقة

بالفحص وسؤال شقيقه قرر قيام (عاملان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز)، بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاه شقيقه كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التي أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما والمجني عليه لخلافات سابقة بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما أرشد أحدهما عن (السلاح المستخدم - طلقات من ذات العيار) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.