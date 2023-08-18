الداخلية تشن حملات أمنية على تجار المخدرات في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا مع الأجهزة الأمنية المعنية، جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام.

وفي مديرية أمن القليوبية، تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين، و2 سلاح أبيض.

ضبط 60 طربة حشيش في الإسكندرية

وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام.

وفي مديرية أمن الغربية تم ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما عدد 108 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10,800 كيلو جرام وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن السويس تم ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو، وزنت 6 كيلو جرام وكمية لمخدري الهيروين والآيس «شابو» وسلاح أبيض وميزان حساس.

ضبط 24 طربة حشيش في كفر الشيخ

وفي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن كفرالشيخ، تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام.

وفي مديرية أمن أسيوط، تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كمية لمخدر الآيس «شابو» وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن الإسماعيلية، ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبحوزته عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام.

كما تم ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، وعدد 20 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام.