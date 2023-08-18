الأرض اهتزت.. لحظة انهيار سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا بسبب زلزال
كتب:
سارة ثروت
03:25 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
زلزال كولومبيا
انهار جزء من سقف مبنى الكونجرس في كولومبيا البريطانية، بعد أن تعرضت لعدة هزات ارتدادية، وسط البلاد والعاصمة بوغوتا خلال الساعات القليلة الماضية.
وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة علي مقياس ريختر، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال بلغت ما يقرب من 6.3 درجة.
Damage to the Elliptic Hall of Congress in #Bogotá after the earthquakes that shook #Colombia #SismosColombiaSGC #temblorbogota #Temblor #Terremoto #sismos #earthquake #deprem pic.twitter.com/jz4nSfes3k— Shadab Javed (@JShadab1) August 17, 2023
سقوط مبنى الكونجرس في كولومبيا
وقالت عمدة العاصمة، كلوديا لوبي إنه جري الإبلاغ عن امرأة ألقت بنفسها من الطابق العاشر في مبنى سكني بسبب اضطراب عصبي، نتيجة الزلزال القوي التي تعرضت له البلاد.
Social network users reported structural damage to the #Congress building in #Bogotá, after the 6.1 magnitude #earthquakes on the #Richter scale registered this Thursday#earthquake #Bogotá #Colombia #deprem #SismosColombiaSGC #Bogotá. #sismo #temblor #terremoto pic.twitter.com/TQMN5aTHCf— Ratnesh Mishra (@Ratnesh_speaks) August 17, 2023
واهتزت المباني ودوت صفارات الإنذار بينما هرع آلاف السكان المذعورين إلى شوارع العاصمة.
زلزال كولومبيا
وسقطت قطعة من سقف مبنى الكونجرس إثر وقوع الزلزال، مع عدم وجود إصابات، وجرى الإبلاغ عن انهيار أرضي في فيلافيسينسيو، ما أدى إلى تضرر واهتزاز نوافذ المنازل والشركات، حسبما ذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث البريطانية.