الأرض اهتزت.. لحظة انهيار سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا بسبب زلزال

انهار جزء من سقف مبنى الكونجرس في كولومبيا البريطانية، بعد أن تعرضت لعدة هزات ارتدادية، وسط البلاد والعاصمة بوغوتا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة علي مقياس ريختر، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال بلغت ما يقرب من 6.3 درجة.

Damage to the Elliptic Hall of Congress in #Bogotá after the earthquakes that shook #Colombia #SismosColombiaSGC #temblorbogota #Temblor #Terremoto #sismos #earthquake #deprem pic.twitter.com/jz4nSfes3k

وقالت عمدة العاصمة، كلوديا لوبي إنه جري الإبلاغ عن امرأة ألقت بنفسها من الطابق العاشر في مبنى سكني بسبب اضطراب عصبي، نتيجة الزلزال القوي التي تعرضت له البلاد.

Social network users reported structural damage to the #Congress building in #Bogotá, after the 6.1 magnitude #earthquakes on the #Richter scale registered this Thursday#earthquake #Bogotá #Colombia #deprem #SismosColombiaSGC #Bogotá. #sismo #temblor #terremoto pic.twitter.com/TQMN5aTHCf