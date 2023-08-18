الأرض اهتزت.. لحظة انهيار سقف مبنى الكونغرس في كولومبيا بسبب زلزال

انهار جزء من سقف مبنى الكونجرس في كولومبيا البريطانية، بعد أن تعرضت لعدة هزات ارتدادية، وسط البلاد والعاصمة بوغوتا خلال الساعات القليلة الماضية.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية، أن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة علي مقياس ريختر، بينما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أن قوة الزلزال بلغت ما يقرب من 6.3 درجة.

سقوط مبنى الكونجرس في كولومبيا

وقالت عمدة العاصمة، كلوديا لوبي إنه جري الإبلاغ عن امرأة ألقت بنفسها من الطابق العاشر في مبنى سكني بسبب اضطراب عصبي، نتيجة الزلزال القوي التي تعرضت له البلاد.

واهتزت المباني ودوت صفارات الإنذار بينما هرع آلاف السكان المذعورين إلى شوارع العاصمة.

زلزال كولومبيا

وسقطت قطعة من سقف مبنى الكونجرس إثر وقوع الزلزال، مع عدم وجود إصابات، وجرى الإبلاغ عن انهيار أرضي في فيلافيسينسيو، ما أدى إلى تضرر واهتزاز نوافذ المنازل والشركات، حسبما ذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث البريطانية.