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عاجل.. زلزال يضرب جنوب شرق تركيا بقوة 4.1 درجات ولا أنباء عن خسائر

كتب:

سارة ثروت
08:10 م | الخميس 17 أغسطس 2023
زلزال يضرب تركيا

زلزال يضرب تركيا

أعلنت إدارة إزالة آثار الكوارث الطبيعية (AFAD) في تركيا، اليوم الخميس، أن زلزالاً بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، تم تسجيله اليوم الخميس، في محافظة «أديامان» التركية، الواقعة جنوب شرقي البلاد.

زلزال يضرب تركيا

وأفادت الإدارة في رسالة نشرتها على تطبيق «إكس»، «تويتر» سابقاً، أنه تم تسجيل هزات ارتدادية مساء اليوم الخميس، في منطقة «جيولباشي».

وأشارت إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 5.43 كليومتر تحت الأرض.

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بقلم سارة ثروت